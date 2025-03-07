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Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi
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Mersin'in Anamur ilçesinde, Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele amacıyla düzenlenen seminerde uzmanlar, bağımlılığın olumsuz etkileri ve sağlıklı yaşam için bilinçli birey olmanın önemini vurguladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla seminer düzenlendi.

Anamur Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminere, Bozyazı Yeşilay Temsilcisi Murat Baturay, Bozyazı Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ülker Aslan, Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Gümüş, Psikolog Muhammed Muhsin Altınok ve Rehberlik ve Psikolojik Danışman Dr. Ramazan Demir konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapılan seminerde, bağımlılığın bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Uzman konuşmacılar, sigara, alkol, madde bağımlılığı, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara değinerek, sağlıklı bir yaşam için bilinçli bireyler olunması gerektiğini vurguladı.

Seminerde ayrıca, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemi ve bu süreçte bireylere nasıl destek olunabileceği konularında bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, bağımlılıktan korunma yolları ve sağlıklı alışkanlıklar edinme konusunda bilinçlendirilirken, etkinlik sonunda öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, gençler arasında farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşıdığı belirtildi. Yetkililer, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine görev düştüğünü ve bu konuda bilinçlenmenin en önemli adım olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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