Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel: "Terörist Başının Muhatap Alınmasına Karşıyız"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, Terörsüz Türkiye'yi meydana getirmek isterken terörist başının muhatap alınmasına karşı olduklarını söyledi.

Erel, TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı'yı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Türk milletinin "Terörsüz Türkiye" istediğini, herkesin bunun özlemini çektiğini söyledi.

Erel, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'yi meydana getirmek isterken, Türk milletiyle o coğrafyada yaşayan Kürt kardeşlerimizi birbirine düşüren yaklaşık 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan terörist başının muhatap alınmasına karşıyız. Bizi suçlayan vatandaşlarımızın en çok dikkat etmesi gereken konu budur. Hiçbir vatandaşımız, oğlunun şehadet haberini aldığında vatan toprağına bakarak 'vatan sağ olsun' diyen babanın acısına duyarsız kalamaz. Hangi vatandaşımız annesinin karnındayken babasını şehit veren, 26 yıldır babasını görmeyen bir gencin hissiyatına duyarsız kalabilir? Tabii ki terörsüz bir Türkiye istiyoruz, analar ağlamasın, bebeler yetim kalmasın. Ama gelinen noktada ülkemizde 40 yılı aşkındır bu acıları yaşatan terörün başının muhatap alınmasına karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletin iradesini Meclis'e yansıtan milletvekillerinin bir terörist başını muhatap alarak onun ayağına gitmesine tabii ki karşıyız."

"Koskoca devlet, terörist ile pazarlık masasına oturacak kadar gücünü kaybetmiş midir?"

Bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Ayakkabı numarasına kadar biliyoruz, 25-30 kişi kalan teröristleri ve onların elebaşlarını paramparça edeceğiz" sözlerini anımsatan Erel, "Koskoca devlet, teröristin ayakkabı numarasına kadar bilecek, sayılarını bilecek. E peki 35-40 terörist ile pazarlık masasına oturacak kadar gücünü kaybetmiş midir? 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele eden devletimiz terörü bitirme noktasına gelmiş ise bu saatten sonra yapılan görüşmelerin neden yapıldığını, neyin karşılığında yapıldığını Türk milletine açıklamak zorundadırlar" dedi.

"PKK neyin karşılığında silah bırakıyor?" diye soran Erel, "2023 seçimlerinde milletin iradesine talip olan milletvekilleri, 'Ey yüce Türk milleti, siz bize oy verin. Biz terörist başının ayağına gideceğiz. Onunla oturup müzakere edeceğiz, onun taleplerini öğreneceğiz. Terörist başının makul ve mantıklı taleplerini yerine getireceğiz' deselerdi, Türk milleti acaba bugün devlet yönetimindeki AK Parti, MHP ve diğer parti milletvekillerine oy verir miydi?" diye sordu.

"Türk, Kürt kardeştir. Yüzyıllarca birlikte yaşamışız"

Erel, konuşmasının devamında, şunları kaydetti:

"Güneydoğu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın tamamı şu anki PKK'nın uzantısı, partinin sempatizanı ya da oy vereni olsaydı, o bölgeden ne HÜDA PAR ne CHP ne AK Parti milletvekili çıkartamazdı. Baktığımızda Ağrı'sından Tunceli'sine, Mardin'inden Van'ına PKK'nın dışında diğer siyasi partilerin de milletvekilleri var. Demek ki o coğrafyada yaşayan vatandaşlarımızın tamamı PKK ya da uzantısı siyasi partiye destek vermiyor. Güneydoğu'daki terörle mücadelede korucu ailelerimiz var. 40 yıldır bu vatanın birliği ve beraberliği, devletin bağımsızlığı, Türk milletinin bütünlüğü için mücadele etmiş 300'ün üzerinde şehit vermiş aşiretler var. Şimdi siz bu süreçle birlikte bunların tamamını Apo denen teröristin, PKK denen terör örgütünün iki dudağı arasına bırakıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman biz bu mücadeleyi niye verdik? Bugün Apo, Kürt kardeşlerimizin kayyumu olarak ilan ediliyor. Gelinen noktada terörist başı siyasi bir figür haline getiriliyor, birilerinin tabiriyle 'kurucu önder' sıfatını elde etmeye çalışıyor. Türk milleti bu durumu kabul edemez. Türk, Kürt kardeştir. Yüzyıllarca birlikte yaşamışız."