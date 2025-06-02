Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı

Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı
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Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başlarken, 11 ülkeden gözlemciler ve basın mensupları yer aldı. Tatbikatta, kurtarılacak kazazedelere ulaşılması hedefleniyor.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasındaki ilk safhasıyla başladı.

TCSG Umut isimli gemi, günün erken saatlerinde Alsancak Limanı'ndan tatbikatın yapılacağı Sakız ve Midilli arasındaki sahaya doğru harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç'ın da katılımıyla tatbikata dair gemide bilgilendirme brifingi yapıldı. 11 ülkeden 11 gözlemci ve basın mensuplarının yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta ve yanmakta olan bir ticaret gemisinde bulunan kazazedelerin kurtarılıp sağlık birimlerine ulaştırılması hedefleniyor.

Tatbikatın deniz safhasında Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden 1 fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ve 2 arama kurtarma gemisi katılım gösterecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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