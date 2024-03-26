Anadolu Üniversitesi Rektörü Öğrencileri Evde Ziyaret Etti

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Taha Çetinkaya ve arkadaşlarının davetini geri çevirmeyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencileri evinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Rektör Erdal, öğrencilerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz ile iftarlarda bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bugün de öğrencilerimizle iftarda buluşarak kendilerinin kariyer planları, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler aldık, taleplerini dinledik, sohbet ettik. Her zaman söylediğim gibi Ramazan ayı paylaşmanın, birlik olmanın, dayanışmanın ve sevginin ayı. Taha'ya ve arkadaşlarına nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Yusuf Taha Çetinkaya ise, "Rektörümüzü ağırlamak, onunla birlikte iftarımızı yapmak bizleri çok mutlu etti. Yaklaşık 4 saatten fazla hocamızla sohbet ettik, taleplerimizi ilettik. Rektörümüz öğrencilerle çok yakın, kendisine destek istediğimiz her konuda ulaşabiliyoruz. Bugün de davetimizi kırmadı ve çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik" dedi. - ESKİŞEHİR