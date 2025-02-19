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Anadolu Üniversitesi Rektörü Engelliler Araştırma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Engelliler Araştırma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
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Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde gelişimsel desteğe ihtiyaç duyan çocukların eğitimine dair çalışmaları inceledi ve merkezde hizmet alan çocuklar ile aileleriyle ilgilendi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Birimini ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Adıgüzel, gelişimsel desteğe gereksinimi olan çocukların eğitim aldığı Engelliler Araştırma Enstitüsünde çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı buldu. Adıgüzel, Engelliler Araştırma Enstitüsü ziyareti sırasında merkezden hizmet alan çocuklarla ve aileleri ile de yakından ilgilendi.

"Engelliler Araştırma Enstitüsü Türkiye'deki ilk ve tektir"

Ziyaret kapsamında konuşan Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Enstitü hakkında şunlardan bahsetti:

"Engelliler Araştırma Enstitüsü 1993 yılında kuruldu. Gelişimsel gerilik ve yetersizlik tanısı olan ya da tanı riski olan çocuklara ve ailelerine değerlendirme hizmeti ve müdahale hizmeti sunan Türkiye'deki ilk ve tek enstitüdür. Engelliler Araştırma Enstitüsünde 0-6 yaş grubundaki çocuklara ve ailelere gerek psikolojik gerek gelişimsel destekler sunmaktayız. Bunun yanında ulusal ve uluslararası araştırmalar ve projeler yürütmekteyiz. Toplumsal hizmet bağlamında da ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleri, kongreler, diğer proje ve yayınlarla da alana katkı sunuyoruz. Rektör Adıgüzel hocamızın ziyaretinde birimlerimizi tanıtıp enstitümüzde yapılan ve yapılacak olan vizyonları görüştük. Ülkemizde ve üniversitemizde özel gereksinimli bireylerin geleceğine ilişkin birtakım stratejik planlar yapma kararı aldık."

Gerçekleşen ziyarette Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Veysel Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz, enstitünün özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik olarak sunduğu hizmetler ve Gelişimsel Araştırma Biriminin mevcut faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sundular. Eğitim metodolojileri, gelişim programları ve ailelere sağlanan destekler hakkında geniş bilgilerin verildiği ziyaret, enstitüde gerçekleştirilen projelerin ve çalışmaların tanıtımı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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