Haberler

Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Rezervasyon Sistemi Protestosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhanede uygulanan rezervasyon sistemine karşı protesto düzenledi. Özel güvenlik güçlerinin müdahalesine ve öğrencilerin fiziksel olarak kampüs dışına çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler, yaşananları kınadı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhanede uygulanan rezervasyon sistemi ve bu sisteme yönelik protestoya özel güvenliğin müdahalesine tepki gösterdi. Yunus Emre Kampüsü önünde toplanan öğrencilere, özel güvenlik yine müdahale etti. Arbede yaşanırken, öğrenciler yaka paça ve sürüklenerek kampüs dışına çıkarıldı.

Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde uygulanan rezervasyon sistemi, geçen çarşamba günü öğrenciler tarafından protesto edildi. Yemekhane önünde rezervasyon uygulamasının kaldırılması için bildiri dağıtan öğrencilere Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından müdahale edildi. Çarşamba günü yaşanan ÖGB müdahalesine ve rezervasyon uygulamasına tepki gösteren öğrenciler, öğrenci yemekhanesi önünde bir araya geldi. Öğrenciler, yaşanan sorunlara ve ÖGB müdahalelerine tepki gösterdi.

Özel güvenlik, öğrencilere yine müdahale etti. Özel güvenlik, öğrencileri yaka paça kampüs içinden dışarı çıkardı. Öğrencileri kollarından ve bacaklarından çekiştiren güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

"Üniversitemiz içinde rahat dolaşmamıza izin vermiyorlar"

Öğrenciler daha sonra Yunus Emre Kampüsü önünde açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllardır burada süregelen bir yağma sistemi olan rezervasyon sistemini öğrencilerin protesto etmesi ve bu protesto için toplanan öğrencilere ÖGB'nin saldırması ve devamında gelen tehditler, 'işlem yapılacak' gibi ifadelerle kendi üniversitemizde rahat dolaşmamıza izin vermeyen ÖGB, bugün de çarşamba günü olduğu gibi her zamanki gibi öğrencilere saldırdı. Hiçbir hak arayışına müsaade etmeyeceklerine yemin etmişler. Biz de hiçbir şekilde geri adım atmayacağımıza, yarın bir daha geleceğimize, yemekhanedeki rezervasyon sistemi kaldırılana kadar da bu mücadeleyi büyüteceğimize söz veriyoruz. Tüm sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz, rezervasyon sistemi kalkacak.

"Rezervasyon sistemiyle bizi aç bırakmak istiyorlar"

Tüm sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz; geleceğimizi, bir lokma yemeğimizi çalanların karşısına çıkalım! Rezervasyon sistemiyle bizi aç bırakmak isteyenlere karşı yan yana mücadele edelim. Yıllardır bu sistemle bizi aç bırakıyorlar, yemekhanemizi ticarethaneye çeviriyorlar, buna son verelim. Üniversitelerimizde söz, yetki, karar bizim olacak. Taleplerimizin karşılanması için kayyum Yusuf Adıgüzel'e, yönetime sesleniyoruz; taleplerimiz karşılanana kadar hergün yan yana gelecek, mücadeleyi büyüteceğiz. Üniversitemizi şirket gibi yönetmekten vazgeçeceksiniz. Bizler yemekhanelerimizi de üniversitemizi de öğrenciler olarak yönetmeyi biliriz."

Kaynak: ANKA / Yerel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.