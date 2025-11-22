Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Rezervasyon Sistemi Protestosu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhanede uygulanan rezervasyon sistemi ve bu sisteme yönelik protestoya özel güvenliğin müdahalesine tepki gösterdi. Yunus Emre Kampüsü önünde toplanan öğrencilere, özel güvenlik yine müdahale etti. Arbede yaşanırken, öğrenciler yaka paça ve sürüklenerek kampüs dışına çıkarıldı.

Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde uygulanan rezervasyon sistemi, geçen çarşamba günü öğrenciler tarafından protesto edildi. Yemekhane önünde rezervasyon uygulamasının kaldırılması için bildiri dağıtan öğrencilere Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından müdahale edildi. Çarşamba günü yaşanan ÖGB müdahalesine ve rezervasyon uygulamasına tepki gösteren öğrenciler, öğrenci yemekhanesi önünde bir araya geldi. Öğrenciler, yaşanan sorunlara ve ÖGB müdahalelerine tepki gösterdi.

Özel güvenlik, öğrencilere yine müdahale etti. Özel güvenlik, öğrencileri yaka paça kampüs içinden dışarı çıkardı. Öğrencileri kollarından ve bacaklarından çekiştiren güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

"Üniversitemiz içinde rahat dolaşmamıza izin vermiyorlar"

Öğrenciler daha sonra Yunus Emre Kampüsü önünde açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllardır burada süregelen bir yağma sistemi olan rezervasyon sistemini öğrencilerin protesto etmesi ve bu protesto için toplanan öğrencilere ÖGB'nin saldırması ve devamında gelen tehditler, 'işlem yapılacak' gibi ifadelerle kendi üniversitemizde rahat dolaşmamıza izin vermeyen ÖGB, bugün de çarşamba günü olduğu gibi her zamanki gibi öğrencilere saldırdı. Hiçbir hak arayışına müsaade etmeyeceklerine yemin etmişler. Biz de hiçbir şekilde geri adım atmayacağımıza, yarın bir daha geleceğimize, yemekhanedeki rezervasyon sistemi kaldırılana kadar da bu mücadeleyi büyüteceğimize söz veriyoruz. Tüm sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz, rezervasyon sistemi kalkacak.

"Rezervasyon sistemiyle bizi aç bırakmak istiyorlar"

Tüm sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz; geleceğimizi, bir lokma yemeğimizi çalanların karşısına çıkalım! Rezervasyon sistemiyle bizi aç bırakmak isteyenlere karşı yan yana mücadele edelim. Yıllardır bu sistemle bizi aç bırakıyorlar, yemekhanemizi ticarethaneye çeviriyorlar, buna son verelim. Üniversitelerimizde söz, yetki, karar bizim olacak. Taleplerimizin karşılanması için kayyum Yusuf Adıgüzel'e, yönetime sesleniyoruz; taleplerimiz karşılanana kadar hergün yan yana gelecek, mücadeleyi büyüteceğiz. Üniversitemizi şirket gibi yönetmekten vazgeçeceksiniz. Bizler yemekhanelerimizi de üniversitemizi de öğrenciler olarak yönetmeyi biliriz."