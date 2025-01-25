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Anadolu Üniversitesi öğrencileri şehit polis anısına kütüphane kurdu

Anadolu Üniversitesi öğrencileri şehit polis anısına kütüphane kurdu
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Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Çakırlı Köyü İlkokulu'na Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın anısına bir kütüphane kurdu.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Çakırlı Köyü İlkokulu'na Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın anısına bir kütüphane kurdu.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, 1999 Gölcük Depremi'nden sonra başladığı toplumsal sorumluluk projelerine bu yıl da devam ediyor. Kulüp, 25 yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle Anadolu Üniversitesi adına önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda kulüp, bu yılın ilk projesi olarak Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Çakırlı Köyü İlkokulu'na Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın anısına bir kütüphane kurdu. Köy halkının da desteğiyle başarılı bir şekilde tamamlanan proje, çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla titizlikle hazırlandı. Binden fazla kitap ve çeşitli kutu oyunlarıyla zenginleştirilen kütüphane, çocukların eğitici ve eğlenceli içeriklere ulaşmasını sağladı. Proje kapsamında kulüp üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

"İhtiyaç sahibi yerlere yardım ulaştırmak hedefleniyor"

Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü sadece çocuklara kitaplar sağlamayı değil, aynı zamanda onların yaşamlarına dokunabilmeyi de amaçlıyor. Dolayısıyla kulüp, yardıma ihtiyacı olan yerlere gerekli ihtiyaçların sağlanmasını hedefliyor. Kulüp her yıl ihtiyaç sahibi bölgelerde gerçekleştirdiği projelerle, toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda ülkemize hizmet ederken hayatını kaybeden Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın adını yaşatmak amacıyla kurulan kütüphaneye "Şehit Polis Şeyda Yılmaz" adı verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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