Üye Girişi
Haberler
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı

Anadolu Üniversitesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 'Öğrenci Butiği'

Anadolu Üniversitesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 'Öğrenci Butiği'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 'Öğrenci Butiği' hizmetini başlatarak ihtiyaç sahibi öğrencilere temiz ve kullanılabilir kıyafetler ulaştırmayı amaçlıyor. 'Dolabınızda iyiliğe yer açın' sloganıyla faaliyet gösteren bu proje, üniversitenin diğer destekleriyle birlikte öğrencilere yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Öğrenci Butiği' hizmetini hayata geçirdi.

'Dolabınızda iyiliğe yer açın' sloganıyla Anadolu Üniversitesi Merkezler ve Birimler Binası'nın alt katında faaliyet gösteren Öğrenci Butiği, temiz ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ya da sıfır kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilerine ulaştırmayı hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleriyle hem başarılı hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerinin yaşam kalitesini iyileştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Üniversite, Eğitimi Destekleme Vakfı aracılığıyla toplam altı farklı kategoride destek sağlıyor. Öğrencilere ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetleri ve nakdi destek gibi imkanlar sunan Anadolu Üniversitesi, ayrıca 1137 öğrencisine, üniversitenin yemekhanelerinde üç öğün sağlıklı yemek bursu veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı
img

Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
img

İstanbul'da deprem! Şiddet küçük ama korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddet küçük ama korkuttu
Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.