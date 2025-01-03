Anadolu Üniversitesi'nden Gece Eğitimine Destek: Ücretsiz Çorba, Çay ve Kahve İkramı

Anadolu Üniversitesi, gece saatlerinde eğitim ve araştırmalarını sürdüren öğrenciler için çorba, çay ve kahve ikramı ile sıcak bir mola imkanı sağlıyor.

Öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalar yapan Anadolu Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılında da beklenti ve isteklere karşılık verecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, üniversite 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren gece 23.00 ve 01.00 saatleri arasında Merkez Kütüphane önünde öğrencilerine ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramlarıyla sıcak bir destek sunacak. Ayrıca, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgiye sürekli erişimini sağlayan kütüphane 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Gece saatlerinde eğitim ve araştırmalarını sürdüren öğrenciler, kütüphanenin sunduğu bu imkan sayesinde akademik çalışmalarına ara vermeden devam edebiliyor ve ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca ulaşabiliyor.

Anadolu Üniversitesi, bu hizmetleriyle öğrencilerinin akademik başarılarını desteklemeyi ve onların daha verimli bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor. - ESKİŞEHİR