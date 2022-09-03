Anadolu Üniversitesi'nde "Yaz Spor Okulu Sertifika Töreni" düzenlendi Rektör Fuat Erdal: "Üniversitemiz bugüne kadar 16 binin üzerinde sporcu yetiştirmiş ve ne mutlu ki ülkemize 800'ün üzerinde milli sporcu kazandırma başarısı göstermiştir"2022 Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni", yaklaşık bin...

Anadolu Üniversitesi'nde "Yaz Spor Okulu Sertifika Töreni" düzenlendi

Rektör Fuat Erdal: "Üniversitemiz bugüne kadar 16 binin üzerinde sporcu yetiştirmiş ve ne mutlu ki ülkemize 800'ün üzerinde milli sporcu kazandırma başarısı göstermiştir"

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen "2021-2022 Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni", yaklaşık bin öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen "Yaz Spor Okulu" çerçevesinde eğitim gören öğrenciler için kapanış töreni ve sertifika programı gerçekleştirildi. Yaz döneminde yüzme, hentbol, voleybol ve basketbol gibi spor branşlarına katılarak eğitim alan yaklaşık bin öğrenci, sertifika almaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, rektör yardımcıları, kurs hocaları ve öğrenci velileri katıldı. Sertifika töreninin ardından çocuklar için illüzyon gösterisi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Minik sporcularımız sporun birleştirici ruhu ile rekabet ve mücadelenin heyecanını yaşadı"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, "Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren spor alanında ülkemize önemli katkılar sunmuştur. Üniversitemiz modern tesislerinde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize çok çeşitli branşlarda düzenli spor yapma imkanı sunarak bugüne kadar 16 binin üzerinde sporcu yetiştirmiş ve ne mutlu ki ülkemize 800'ün üzerinde milli sporcu kazandırma başarısı göstermiştir. Bu başarımızı sürdürülebilir kılmak için düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarımız ile bu yıl modern tesislerimizde profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde binin üzerinde çocuğumuzu spor yaşamına hazırlayacak eğitimler verdik. Minik sporcularımız bu eğitimler süresince sporun birleştirici ruhu ile rekabet ve mücadelenin heyecanını yaşadı" dedi.

"İleriki dönemlerinde sporu devam ettireceklerine ve bu alanda bizi gururlandıracak başarılar göstereceklerine inanıyorum"

Çocuklara erken yaşta verilen spor eğitiminin gelecek dönemlerinde de devam edeceğini söyleyen Rektör Erdal, "Ülkemizde sporun bir yaşam kültürü haline gelmesi için çocukluktan itibaren evlatlarımıza sağlıklı, mutlu bir yaşam için spor yapma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde yarınlarımızın mimarı olacak genç nesillere hentbol, voleybol, basketbol, futbol ve yüzme branşlarında spor eğitimleri verilmiş ve yarının profesyonel sporcuları için ilk adımlar atılmıştır. Çocuklarımızın erken yaşlarda aldıkları bu eğitim ile yaşamlarının ileriki dönemlerinde sporu devam ettireceklerine ve bu alanda bizi gururlandıracak başarılar göstereceklerine inanıyorum. Bu vesile ile Yaz Spor Okulu programlarına katılarak spor ruhunu yaşayan ve yaşatan tüm genç sporcularımızı ve eğitmenlerini yürekten kutluyor; zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimleri için çocuklarımıza spor dolu, sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.