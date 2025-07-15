Anadolu Üniversitesi'nde İktisat ve İşletme Fakülteleri Açıköğretim Fakültesi'nde Birlleşti

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yeni alınan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İktisat ve İşletme fakülteleri "Açıköğretim Fakültesi" çatısı altında birleştirildi.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminde önemli bir yapısal değişiklik gitti. Cumhurbaşkanlığı kararı nedeniyle, Açıköğretim Sistemine bağlı İktisat ve İşletme Fakülteleri, "Açıköğretim Fakültesi" çatısı altında birleştirildi. Bu değişim, Açıköğretim Programlarının sürdürülebilirliği ve kapsamı artacaktır.

Mevcut öğrenciler eski sistemden mezun olacak

Bu değişiklik sadece idari yapıyı bloke ederek, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yürütülen tüm programların eğitim faaliyetlerine devam edecektir ve çalışmalarda kazanılmış hakları tamamen korunacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, kayıt hakkını kazanan otorite Açıköğretim Fakültesi birimiyle ilgili programlara kayıt yaptırılacak ve diplomalarını bu başarısızlık adı altında alacak. Mevcut öğrenciler ise kayıt altına alınmış olan fakültenin adını taşıyan diplomalarla mezun olacak. Eğitim içeriklerinde ya da programların yapısında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Yeni sistemle akademik yapı sadeleşecek

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yapılan bu birleşimin yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmesi, akademik yapıyı sadeleştirmesi ve dağılımı daha bütüncül bir eğitim deneyimi sunması amaçlanıyor. Açıköğretim Sisteminde atılan bu adımda, üniversitenin kalite odaklılığını sürdürme, kaynakları daha etkin kullanma ve dağıtım merkezileşmiş bir yapı içerisinde güçlü destek sağlama bütçesiyle uyumlu bir dönüşüm olarak görülüyor. - ESKİŞEHİR