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Anadolu Üniversitesi GSF'de Cumhuriyet Bayramı sergisi 6 Kasım'a kadar gezilebilir

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Anadolu Üniversitesi GSF'de Cumhuriyet Bayramı sergisi 6 Kasım'a kadar gezilebilir
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Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergisi, GSF Faruk Atalayer Sergi Salonu'nda açıldı. Sergi, 6 Kasım 2026 tarihine kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergisi" sanatseverlere kapılarını açtı.

GSF Faruk Atalayer Sergi Salonunda sanatseverlerle buluşan serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

"Cumhuriyete yakışan böyle bir sanat sergisiydi"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel serginin açılış konuşmasında farklı sanatçıların eserlerini bir arada görmenin önemine şöyle dikkat çekti: "Cumhuriyetimizin 103. yılını herkes kendi yetenekleri, görgüsü, bilgisi dahilinde kutluyor. Güzel sanatlara yakışan da Cumhuriyetin 103. yılını böyle bir sanat sergisiyle kutlamaktı. Dolayısıyla bu sergi fikrini düşünen, uygulayan, eseriyle katkı sunan tüm hocalarımıza, akademisyenlere böyle bir sergiyle Cumhuriyetin 103. yılını andıkları için teşekkür ediyorum. Eserleri izleyen, okuyan, ondan anlamaya çalışan kişiler olan bizler için de bu kadar farklı sanatçının eserini bir arada görmek büyük bir şans oldu."

"Sanat, özgür düşüncenin ve kişisel ifadenin alanıdır"

Açılış konuşmasında Cumhuriyetin 103. yılında bu sergiyi düzenlemenin önemine vurgu yapan GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman şunları söyledi: "Sanat alanına açtığımız yolu düşündüğümüzde sanatın sadece eser üretmekten ibaret olmadığını da görmekteyiz. Sanat, özgür düşüncenin, kişisel ifadenin, toplumun kendini yeniden yorumlama alanıdır. Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği değer de bu açıdan bizim için her daim çok kıymetli ve önemli. Sergiye baktığımızda buradaki her çalışmada hocalarımızın dünya ile kurduğu ilişkiyi de görmekteyiz. Bunu da Fakültemizin sanatsal ve fikri düşünce zenginliğinin de bir göstergesi olarak görüyoruz."

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergisi" 6 Kasım 2026 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi GSF Faruk Atalayer Sergi Salonunda ziyaret edilebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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