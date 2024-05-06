Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, 'Bitki Hakları Manifestosu'nu açıkladı

SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Müdürü Nazım Tanrıkulu'nun başkanlığında oluşturulan Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği çalışmalarına başladı. Dernek yönetici ve üyeleri, hazırladıkları 'Bitki Hakları Manifestosunu' Kazdağları'nda düzenledikleri bir etkinlik ile açıkladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları devam ederken; BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu'nun başkanlığında oluşturulan Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği çalışmalarına başladı. Dernek yönetici ve üyeleri, hazırladıkları 'Bitki Hakları Manifestosu'nu, Kazdağları'nda düzenledikleri etkinlikle açıkladı.

Farklı meslek guruplarını bir arada buluşturan Anadolu Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Derneği üyeleri, önce Kazdağları'nda bitki tanıma yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından İzmir'den gelen avukat Zehra Öztürk, 'Bitki Hakları Manifestosu'nu okudu. Manifesto şöyle:

"Bitkilerin ekosistemin ayrılmaz birer parçası olduklarını ve insan yargısı ötesinde haklara sahip olduklarını beyan ederiz. Dünya üzerinde var olan her canlı bir bütünün aktif bir parçasıdır. Bitkiler, sadece var olarak bu bütün içerisinde insan canlısından önce yüzyıllar öncesinde var olmuş asli canlılardır. Bizler canları diğeri diye ayırmadan bakmaya, oluşu olduğu haliyle boş bakıp boşlukta görmeye çalışanlarız."

Dernek Başkanı Nazım Tanrıkulu, önemli çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Bitki Hakları Çalıma Grubu'nun hazırladığı Manifestoyu Kazdağları'nda okuduk. Kazdağları, şifası ve çeşitliliği ile ünlü Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biri. Bugün, hem manifestomuzu açıkladık hem de bitkilerle tanışma yürüyüşü yaptık. Bunun, bir sonraki aşaması bu bitkilerle bitki hakları ile çalışma evrensel beyannameye dönüşecek. Çünkü uluslararası çalışmalarımıza katkı sunan hukuk fakültelerinden katılımcılar var. Derneğimiz üyeleri var" dedi.

Peyzaj mimarı Merve Başak da "Anadolu Tıbbı ve Aromatik Bitki Derneği olarak biz de bugüne özel bir etkinlik düzenlemek istedik. Kazdağları'nda bitki hakları manifestomuzda yayınladığımız bir doğa yürüyüşü etkinliğini gerçekleştirdik derneğimiz kapsamında. Daha henüz üye olmayan kişiler de geldiler. Kazdağları'nda güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bunların devamı gelecek" diye konuştu.

Akademisyen Kenan Uzel ise, "Şimdiye kadar bitkilerin ruhu olduğunu ilk defa burada tanıdık, duyduk. Doğayı severdim. Dağçılık da yapardım ama, böyle detaylı bilgiye sahip değildim. Nazım hocaya teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiği için" dedi.