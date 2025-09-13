Haberler

Anadolu Ocakları Genel Başkanı Recai Çelik'ten İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

Anadolu Ocakları Genel Başkanı Recai Çelik, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i tebrik etti.

Anadolu Ocakları Genel Başkanı Recai Çelik, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde Özgün Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Sebahattin Özgün ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Anadolu Ocakları Genel Başkanı Recai Çelik, Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüştü.

Çelik, bir süre önce Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına da seçilen Türkez'i tebrik ederek başarı dileğinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
