Anadolu Adliyesi'nde veda töreni: Başsavcı Zafer Koç Yargıtay üyeliğine uğurlandı

HSK kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, düzenlenen törenle görevine veda etti. Koç, "40 yıllık aradan sonra tekrar adalet neferliğimizi Ankara'da devam ettirmek üzere bugün görevimden ayrıldım. Anadolu Adliyesi adaletin timsali olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Yargıtay üyeliğine atanmasının ardından, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde düzenlenen törenle görevinden ayrıldı. Adliyenin E Blok protokol girişinde düzenlenen veda törenine; başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar, adalet komisyonu üyeleriyle çok sayıda adliye personeli katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, meslektaşları Koç'u alkışlarla yeni görevine uğurladı.

Törende konuşma yapan Zafer Koç, 40 yıl önce başladığı adalet yolculuğuna yeniden Ankara'da devam edeceğini belirterek, "Cuma günkü kararnameyle tekrar Yargıtay çatısı altında cumhuriyet savcısı olarak Ankara'ya geri döneceğim. 40 yıllık aradan sonra tekrar adalet neferliğimizi Ankara'da devam ettirmek üzere bugün görevimden ayrıldım. Bundan sonra adalet görevimize aynı vicdani sorumlulukla ve adaletle hükmetme gayretiyle devam edeceğiz" dedi.

"Anadolu Adliyesi, adaletin timsali olmaya devam edecek"

Görev süresi boyunca uyumlu ve özverili bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Koç, adliye personeline hitaben şu ifadeleri kullandı:

"2024 Ocak ayından bu yana sürdürdüğüm görevimde, temizlik personelinden hakimlerimize kadar herkesle omuz omuza çalıştık. Bu görevlerimizi icra ederken bize destek olan tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Anadolu Adliyesi'nin adaletin timsali olarak görevine layıkıyla devam edeceğine olan inancım tamdır."

Cumhurbaşkanına teşekkür

Koç, konuşmasının sonunda uluslararası alandaki adaletsizliklere de dikkat çekerek, özellikle Gazze ve Filistin'de yaşanan zulme karşı Türkiye'nin tutumuna değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ederek şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Filistin'de devam eden zulme karşı en büyük bayraktarlığı yapan Cumhurbaşkanımızın vicdani duruşunu ve çabalarını takdirle karşılıyor, kendisine şükranlarımı sunuyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ise, "Ayrılıklar hüzünlüdür. Kendisinin yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Zafer Koç, meslektaşlarıyla vedalaşarak Ankara'ya uğurlandı. - İSTANBUL