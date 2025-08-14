Amerika Vatandaşı Emily King Müslüman Oldu

Amerika Vatandaşı Emily King Müslüman Oldu
Güncelleme:
Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Hafız Mehmet Aydın Camii'nde ihtida töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu İslam'ın iman esasları ve temel prensipleri ile ilgili bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Amerika vatandaşı Emily King isimli kadın kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Hafız Mehmet Aydın Camii'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde Emily King'in eşi de kendisine refakat etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
