Amerika Vatandaşı Emily King Müslüman Oldu
Emily King, Erzincan'daki Hafız Mehmet Aydın Camii'nde düzenlenen ihtida töreninde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Törende İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgi verdi.
Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Hafız Mehmet Aydın Camii'nde ihtida töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu İslam'ın iman esasları ve temel prensipleri ile ilgili bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Amerika vatandaşı Emily King isimli kadın kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Hafız Mehmet Aydın Camii'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde Emily King'in eşi de kendisine refakat etti. - ERZİNCAN
