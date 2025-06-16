Amasyalı Çiftçi Halı Yıkama Makinesini Tırpanla Dönüştürdü

Amasyalı Çiftçi Halı Yıkama Makinesini Tırpanla Dönüştürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy'de bir çiftçi, ot biçme makinesini halı yıkama makinesine dönüştürerek halıları daha hızlı ve az eforla yıkamayı başardı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle büyük dikkat çekti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ot biçmek için kullanılan motorlu tırpanı halı yıkama makinesine dönüştürerek evindeki bütün halıların yıkanmasını sağladı. Çiftçi, ailece yıkadıkları halıların pırıl pırıl olduğu o görüntüleri "halı yıkamada çığır açtık" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Eşinin kendisinden halıların yıkanmasına destek olmasını istemesi üzerine tarlasında kullandığı ot biçme makinesinin ucuna fırça aparatı ekleyen 3 çocuk babası Serkan Karakuş, halı yıkama işini kolaylaştırdı. Bu yöntemle fırçalarla elle yıkamaya göre daha hızlı sonuç elde etmeleriyle zamandan tasarruf edip daha az efor sarf ettiklerini söyledi.

Tozunu alıp suyla ıslayarak temizleyici döktükleri halının üstünde tırpanın korumalığı sayesinde su sıçratmadan ot biçer gibi manevra yaptıklarını anlatan Karakuş, "Halı yıkamada çığır açtık. Köyümüzün eskileri bu görüntüleri görseydi çok şaşırırdı" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol

Tam 10 gol ve tarihi skor! Sacha Boey yıldızlaştı Bayern Münih acımadı
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.