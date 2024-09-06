Amasya'nın yeni müftüsü göreve başladı

Amasya'nın yeni müftüsü Hamza Bayram, şehre gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars il müftüsü iken Amasya il müftüsü olarak atanan Hamza Bayram'ı müftülük yöneticileri karşıladı.

1972 Zonguldak - Devrek doğumlu Bayram, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Almanca ve Arapça biliyor. - AMASYA