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Amasya'nın yeni müftüsü göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars il müftüsü iken Amasya il müftüsü olarak atanan Hamza Bayram, Amasya'ya gelerek görevine başladı. Müftülük yöneticileri tarafından karşılanan Bayram, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Almanca ve Arapça biliyor.

Amasya'nın yeni müftüsü Hamza Bayram, şehre gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars il müftüsü iken Amasya il müftüsü olarak atanan Hamza Bayram'ı müftülük yöneticileri karşıladı.

1972 Zonguldak - Devrek doğumlu Bayram, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Almanca ve Arapça biliyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Bayram Müftülük amasya Çocuk Kars

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