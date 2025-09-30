Amasya Müftüsü: Gençlere Ulaşmak Öncelikli Görevimiz

Amasya Müftüsü Hamza Bayram, "Gençlerimize ulaşmak, onları değerlerimizle buluşturmak bizim öncelikli görevimizdir" dedi.

Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda gençliğin manevi gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önemine değinen Müftü Bayram, "Gençlerimize ulaşmak, onları değerlerimizle buluşturmak bizim öncelikli görevimizdir. Bu noktada yapılan her çalışmayı önemsiyor, daha nitelikli hizmetler sunmak adına hep birlikte gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Müftü yardımcıları ve gençlik koordinatörlüğü ekibi katıldığı toplantıda gençlere yönelik yapılan çalışmalar ele alınırken, ulaşılan genç sayısı değerlendirildi. Gençlik koordinatörlüğü tarafından sunulan raporlar ışığında, mevcut faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi ve yeni dönem projeleri üzerine istişarelerde bulunuldu. - AMASYA