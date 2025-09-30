Haberler

Amasya Müftüsü: Gençlere Ulaşmak Öncelikli Görevimiz

Amasya Müftüsü: Gençlere Ulaşmak Öncelikli Görevimiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Müftüsü Hamza Bayram, gençlerin manevi gelişimine katkıda bulunmak için yapılan çalışmaları değerlendirdi, gençlere ulaşmanın önemine vurgu yaptı.

Amasya Müftüsü Hamza Bayram, "Gençlerimize ulaşmak, onları değerlerimizle buluşturmak bizim öncelikli görevimizdir" dedi.

Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda gençliğin manevi gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önemine değinen Müftü Bayram, "Gençlerimize ulaşmak, onları değerlerimizle buluşturmak bizim öncelikli görevimizdir. Bu noktada yapılan her çalışmayı önemsiyor, daha nitelikli hizmetler sunmak adına hep birlikte gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Müftü yardımcıları ve gençlik koordinatörlüğü ekibi katıldığı toplantıda gençlere yönelik yapılan çalışmalar ele alınırken, ulaşılan genç sayısı değerlendirildi. Gençlik koordinatörlüğü tarafından sunulan raporlar ışığında, mevcut faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi ve yeni dönem projeleri üzerine istişarelerde bulunuldu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli

MGK sonrası dünyaya kritik çağrı: Acilen harekete geçilmeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis açılıyor! CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi

CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı

''Bu takım küme düşer'' deniyordu! Yaptıklarıyla bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.