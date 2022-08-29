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Amasya haberi... Suluova'nın yeni kaymakamı görevine başladı

Yerel Haberler

Amasya haberi... Suluova'nın yeni kaymakamı görevine başladı

Amasya haberler... Amasya'nın Suluova İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Şafak Gürçam, görevine başladı.

Amasya'nın Suluova İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Şafak Gürçam, görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Adana'nın Kozan Kaymakamlığı'ndan Suluova Kaymakamlığı'na atanan Şafak Gürçam, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Kaymakamlığı görevine atanan Şafak Gürçam'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Üçok, "İlçemizdeki görevine başlayan Kaymakamımız Şafak Gürçam'a hoş geldiniz ziyaretinde bulunduk. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Rabb'im hep birlikte şehrimize layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Kaymakam Gürçam kimdir?

1977 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından 1995 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1999 yılında başarı ile tamamladı. 2000 yılında açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanıp Denizli kaymakam adayı olarak meslek hayatına başladı. Kırklareli-Kofçaz ve Eskişehir-Seyitgazi ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı. İngiltere Exeter Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2004 yılı Mart ayında kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak Düzce-Yığılca ilçesine atandı. Daha sonra sırasıyla Diyarbakır Kocaköy (2005-2007), Gümüşhane Torul (2007-2012), Sakarya Karasu (2011-2017), kaymakamlık yaptıktan sonra 2017 yılından itibaren de Kozan Kaymakamı olarak görevini yürütmekte iken Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Amasya'nın Suluova ilçesine atandı.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, evli ve iki çocuk babasıdır. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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