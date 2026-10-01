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Amasya Gümüşhacıköy'de drift gösterisinde otomobil 15 yaşındaki genci yaraladı

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Amasya Gümüşhacıköy'de drift gösterisinde otomobil 15 yaşındaki genci yaraladı
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Amasya Gümüşhacıköy'deki drift gösterisinde bir otomobil izleyicilere yönelerek bariyerlere çarptı. Olayda ayağından yaralanan 15 yaşındaki gencin durumu iyi; başka bir otomobilin tel örgüleri yere serdiği anlar kameralara yansıdı.

Amasya'da drift gösterisinde yüreklerin ağızlara geldiği anlar yaşandı. Otomobilin izleyicilere doğru yönelerek bariyerlere çarptığı anlarda bir genç yaralandı. Başka bir otomobil ise tel örgüleri yere serdi. O anlar kameralara yansıdı.

Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen modifiye ve otomobil festivalinde trafiğe kapalı alanda gösteri yapıldı. Drift yapan otomobillerin gösterisi ilgiyle izlendi. Gösteri esnasında bir otomobil izleyicilere doğru yönelerek bariyerlere çarptı. Korku dolu anların yaşandığı olayda bir genç ayağından yaralandı. Arkadaşının kucağında taşıdığı 15 yaşındaki gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda aracın katıldığı etkinlikte drift yapan bir otomobilin çarptığı tel örgüleri yere serdiği anlarda yürekleri ağızlara getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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