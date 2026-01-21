Amasya'da 19-35 yaş arası zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlar ile aileleri için faaliyet gösterecek Amasya Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi hizmete girdi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Fındıklı Mahallesi'nde yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlayan merkezde incelemede bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzenlediği toplantıda Amasya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi olarak çeşitli yardımlar yaptığını belirten Vali Bakan, "2025 yılında bu kapsamda 202 milyon TL yaşlılık aylığı, 151 milyon TL engelli aylığı, 21 milyon TL gıda yardımı, 13 milyon 623 bin TL Türkiye Aile Destek Yardım Programı ve diğer yardım türleri ile birlikte toplam 463 milyon 655 bin TL tutarında sosyal yardım vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır" dedi.

Bu yardımların yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla çeşitli projeler de yürütüldüğüne değinen Bakan, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız proje ile ilimizde tek başına yaşayan 760 büyüğümüz düzenli olarak aranmakta, ziyaret edilmekte, ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olunmaktadır. Bu sayede kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmelerinin önüne geçilmesini amaçlamaktayız. Ayrıca cumhurbaşkanlığımızca ulusal düzeyde yürütülen Vefa Programı kapsamında, öz bakımlarını ve ev temizliklerini gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engellilerimizden 743'ünün bu ihtiyaçları vakıflarımızca düzenli olarak giderilmekte bunların haricinde 447 vatandaşımıza da düzenli olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır" diye konuştu. - AMASYA