Amasya'da Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği

Amasya'da Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği
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Amasya'nın Yazı Bağları Mahallesi'nde vatandaşlar, yağmur ve bereket duası için bir araya geldi. İl Müftüsü Hamza Bayram'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, mahalle sakinleri Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dua etti.

Amasya'da Yazı Bağları Mahallesi'nde vatandaşlar, yağmur ve bereket duası için bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, mahalle sakinleri ellerini semaya açarak rahmet ve bolluk için dua etti. Programa katılarak öğle namazı öncesi cemaate hitap eden İl Müftüsü Hamza Bayram, yağmur duasının hem ilahi rahmeti istemek hem de toplumsal birlikteliği pekiştirmek açısından önemli bir ibadet olduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Galip Uzun'un da yer aldığı program, cemaatle birlikte yapılan yağmur duasının ardından sona erdi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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