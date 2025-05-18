Amasya'da Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği

Amasya'da Yazı Bağları Mahallesi'nde vatandaşlar, yağmur ve bereket duası için bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, mahalle sakinleri ellerini semaya açarak rahmet ve bolluk için dua etti. Programa katılarak öğle namazı öncesi cemaate hitap eden İl Müftüsü Hamza Bayram, yağmur duasının hem ilahi rahmeti istemek hem de toplumsal birlikteliği pekiştirmek açısından önemli bir ibadet olduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Galip Uzun'un da yer aldığı program, cemaatle birlikte yapılan yağmur duasının ardından sona erdi. - AMASYA