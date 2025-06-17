Amasya'da Seyir Halindeki Beton Mikseri Alev Alev Yandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeyken alev alan beton mikseri, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü yangın sonrasında yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.
Amasya'da seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı
AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arucak köyü yakınlarında 34 CPF 39 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü Sabri Benni alev alan aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suluova itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, mikser kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Yerel