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Amasya'da Koyun Sürüleri Yaylaya Erken Göç Etti

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Amasya'nın Taşova ilçesinde mevsim normallerinin üstünde artan sıcaklıklar nedeniyle koyun sürülerinin yaylaya göçü bir ay erkenden başladı. Sürülerin renkli yolculuğu havadan dronla görüntülendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde mevsim normallerinin üstünde artan sıcaklıklar nedeniyle koyun sürülerinin yaylaya göçü bir ay erkenden başladı. Sürülerin renkli yolculuğu havadan dronla görüntülendi.

Amasya'da hava sıcaklıkları 30 dereceyi gördü. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle yaylaya göç de erken başladı. Besiciler hayvanlarını yaz boyunca yüksek rakımlı arazilerde otlatarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Taşova'da hayvancılık yapan Recep Taş (44) havaların ısınmasıyla birlikte kendilerine ait 500 koyun ile birlikte Akdağ Başyurt Yaylası'na ulaşabilmek için yola çıktı. Koyun sürülerin yolculuğu 24 saat sürdü.

"Bu sene havaların kurak olmasından dolayı 40-45 gün erken gitmek zorunda kaldık"

Dedelerinden kalan çobanlık mesleği devam ettiren Recep Taş, "Bu sene havaların kurak olmasından dolayı 40-45 gün erken gitmek zorunda kaldık. Nasip bundan sonrası. Yolculuğumuz 24 saat sürecek. Zorlanmamak olur mu? Uykusuzluğu var, yol yürümesi var. Muhakkak her mesleğin bir zorluğu vardır" dedi.

Koyunlarının sürü halinde yaylaya göç etmesinin dedelerinden gelen bir gelenek olduğunu anlatan Taş, "Dedelerimizden sonra babam yapmış bu işi. Ondan sonra biz yapmaktayız. Bizim çocuklarımız yapacak bu işi. Yaylada Ekim ayının 15'ine kadar durmamız gerekiyor. Ondan sonra aynı tekrar bu şekilde buraya ineceğiz" diye konuştu.

"Orta Asya'dan beri göç halindeyiz, Yörük'tür kökenimiz"

Göçebe geleneğinin kökeninin Orta Asya'ya dayandığını hatırlatan Besici Şamil Soyal da "Orta Asya'dan beri göç halindeyiz. Kökenimiz Yörük'tür. Bu sene de havaların kurak gitmesinden dolayı hayvanlarımızı biraz erken yaylaya yolculuk yaptırdık. Yayla adı üzerinde mera alanı. Burada insanlarımız sonuçta tarım arazisinde yapıyor. Ama mera alanı olduğu zaman yayılım, hava değişimi var. Burada koyunlar ağrıma yapıyor ama yaylada ağrıma yapmıyor soğuk. Sağım yapmak isteyen sağımını yaparak peynirini ve sütünü alıyor" şeklinde konuştu.

Yaptıkları işin günden güne kaybolduğuna dikkat çeken Soyal, "Devletimiz acil bu işe destek vermesi lazım. Ne gerekiyorsa onu yapması lazım. Yani küpe parası veriyor devletimiz, yıllık 100 lira hayvan başı. Ama bu yeterli gelmiyor. 'Devletimiz bize sigorta versin, maaş versin, hayvancılığımız 100 ise 200-300 yapalım' şeklinde hayvancılarımızın talepleri var" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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