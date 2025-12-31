Haberler

Karlı yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına AFAD ekibi yetişti

Güncelleme:
Amasya'da karlı yolda mahsur kalan öğrenci servisi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. 9 öğrenci evlerine kadar teslim edilirken, onlara yeni yıl hediyesi olarak bere verildi.

Amasya'da karlı yolda mahsur kalan öğrenci servisindeki çocukların yardımına AFAD ekibi yetişti.

İl merkezinden Yassıçal köyüne doğru hareket eden minibüs, karla kaplı yolda yokuşta kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.

Minibüsün bulunduğu yere ulaşan ekip, 9 öğrenciyi araca alıp evlerine kadar teslim etti. Öğrencilere yeni yıl hediyesi olarak bere de hediye edildi. - AMASYA

