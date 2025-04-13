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Amasya'da Karda Mahsur Kalan Yurttaş 'Kar Kaplanları' Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde karlı yolda mahsur kalan Rıdvan Bulakbaşı, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Uzun süre dondurucu soğukta yardım bekleyen Bulakbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobiliyle karda mahsur kalan yurttaş, "Kar Kaplanları" olarak anılan İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Korubaşı köyünde, Rıdvan Bulakbaşı isimli bir kişi, kullandığı otomobiliyle karlı yolda mahsur kaldı. Dondurucu soğukta uzun süre yardım bekleyen Bulakbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Amasya İl Özel İdaresine bağlı olarak Taşova'da çalışan Mehmet Keskin ve Alper Yaşar isimli personeller ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekip, aracı kara saplanan Bulakbaşı'nı kurtardı.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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