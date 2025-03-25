Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Amasya'da Karaca Fotokapana Takıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da karla kaplı alanda beslenen bir karaca, fotokapana yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, bu görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaştı ve yaban hayat takip çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Amasya'da karaca fotokapana takıldı

AMASYA - Amasya'da karla kaplı alanda beslenmek için gezinti yapan karacanın görüntüleri fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü o görüntüleri, "Karaca foto kapanımıza güzel pozlar vermiş" notuyla paylaştı.

Paylaşımda, "Bölge müdürlüğümüze bağlı, Amasya ilimizde yaban hayatının tespiti ve izlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Karaca foto kapanımıza güzel pozlar vermiş olup izleme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title