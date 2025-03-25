Amasya'da Karaca Fotokapana Takıldı
Amasya'da karla kaplı alanda beslenen bir karaca, fotokapana yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, bu görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaştı ve yaban hayat takip çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Amasya'da karaca fotokapana takıldı
AMASYA - Amasya'da karla kaplı alanda beslenmek için gezinti yapan karacanın görüntüleri fotokapana yansıdı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü o görüntüleri, "Karaca foto kapanımıza güzel pozlar vermiş" notuyla paylaştı.
Paylaşımda, "Bölge müdürlüğümüze bağlı, Amasya ilimizde yaban hayatının tespiti ve izlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Karaca foto kapanımıza güzel pozlar vermiş olup izleme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Yerel