Amasya'da karaca fotokapana takıldı

AMASYA - Amasya'da karla kaplı alanda beslenmek için gezinti yapan karacanın görüntüleri fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü o görüntüleri, "Karaca foto kapanımıza güzel pozlar vermiş" notuyla paylaştı.

Paylaşımda, "Bölge müdürlüğümüze bağlı, Amasya ilimizde yaban hayatının tespiti ve izlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Karaca foto kapanımıza güzel pozlar vermiş olup izleme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.