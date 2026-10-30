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Amasya'da işe giderken bisikletten düşen adliye çalışanı 3 gün sonra yaşamını yitirdi

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Amasya'da işe giderken bisikletten düşen adliye çalışanı 3 gün sonra yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Amasya'da işe giderken bisikletten düşen adliye çalışanı 3 gün sonra yaşamını yitirdi
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Amasya'da işe giderken bisikletinin kontrolünü kaybedip kaldırım taşlarına çarparak ağır yaralanan adliye çalışanı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Cenazesi Amasya Adliyesi önünde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Amasya'da işe giderken sürdüğü bisikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan adliye çalışanı 3 gün sonra hayatını kaybetti. Orhan Çelebi'nin cenazesi görev yaptığı Amasya Adliyesi önünde helallik alınması sonrası 3 yıl önce yaşanan depremin ardından geldiği memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen Salı günü Savadiye Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle Amasya Adliyesi'ne gitmek için yola koyulan Orhan Çelebi (38), dengesini kaybetmesi üzerine kaldırım taşlarına çarparak yere düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi, santral operatörü olarak görev yaptığı Amasya Adliyesi önünde düzenlenen törende helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.

İkiz kardeşi Mahmut Çelebi, "Depremzede olan kardeşime Amasya Adliyesi kucak açmıştı. Allah onlardan razı olsun" dedi. Ağabeyi Oktay Çelebi de, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası kardeşinin Amasya'yı özellikle seçtiğini hatırlattı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt da Çelebi ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı diledi. Yeşilay Amasya Şubesi de bisiklet topluluğu üyesi olan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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