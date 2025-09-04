Amasya'da Genç Hafızlar Belgelerini Aldı
Amasya'da Büyükağa Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan genç hafızlar, düzenlenen törenle belgelerini aldı. Müftü Bayram, hafızlığın önemini vurguladı.
Amasya'da Büyükağa Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç hafızlar düzenlenen törenle belgelerine kavuştu.
Belge takdim törenine Amasya Müftüsü Hamza Bayram ve müftü yardımcıları Yılmaz Özbakır ile Metin Şener de katıldı.
Hafızlıklarını tamamlayan gençleri tebrik eden Müftü Bayram, "Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i gönüllerde ve zihinlerde muhafaza etmenin en büyük onurudur. Bu başarıda emeği geçen hocalarımızı ve desteklerini esirgemeyen ailelerimizi de gönülden kutluyorum" diye konuştu. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel