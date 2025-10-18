Amasya'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da önündeki tıra çarparak savrulan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün kardeş, birinin de enişteleri olduğu ortaya çıktı. Kurt ailesi dün yaşanan kaza faciasını ilçe merkezindeki pazardan köylerine dönerken geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kurt yönetimindeki 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Gümüşhacıköy- Merzifon arasındaki Keltepe mevkiinde önünde seyreden tıra çarparak savrulup yoldaki süpürme aracına çarparak durabildi. Sağ tarafı hurdaya dönen araçtaki kardeşler Salim Kurt, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve enişteleri Şaban Geyik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası hastane morguna götürülen cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gümüşhacıköy'e bağlı Karacaören köyüne getirildi. 3 kardeş ve enişteleri kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Milletvekili Haluk İpek de aileye başsağlığı diledi.

Köyden geldikleri Gümüşhacıköy ilçe merkezinde cuma namazı kıldıktan sonra pazarda alışveriş yapıp yola koyulan kardeşlerden geride birlikte çektirdikleri fotoğrafları hatıra kaldı. - AMASYA