Damada takı yerine çubuk kraker taktılar
Amasya'da gerçekleştirilen bir düğün töreninde, damat arkadaşları tarafından takı yerine çubuk kraker hediye edildi. Çubuk kraker tutkunu damat şaşkınlıkla bu hediyeyi karşıladı.

Amasya'da bir düğünde damada takı yerine çubuk kraker taktılar. Çubuk kraker tutkusuyla tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı.

Amasya'da Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde damada arkadaşları şaka amaçlı bir kutu çubuk kraker hediye etti. Damat boynuna asılan hediyeleri şaşkınlıkla karşılaşırken, konuklar kahkahalara boğuldu.

"Çubuk krakeri çok seviyorum"

Çubuk kraker tutkunu olan tanındığını anlatan Emre Aslan, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. 'Düğününde sana çubuk kraker takacağız' derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" dedi.

"Böyle bir hediye görmedim"

Konuklardan Emrah Çelebi de, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
