Amasya'da anneler polisten yüzme kursu istedi: 'Bizim zamanımızda böyle imkan yoktu'

Denize kıyısı olmayan Amasya'da polislerin desteğiyle düzenlenen ücretsiz kursta çocuklarına havuzda yüzme eğitimi verilen anneler "Bizim zamanımızda böyle imkan yoktu" sözleriyle kendilerine kurs açılmasını istedi.

Çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve sportif faaliyetlere yönlendirilip topluma kazandırılmaları amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün uyguladığı "Geleceğimizi İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında yüzme kursu düzenlendi. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle gerçekleşen kursa katılan 15 çocuğun ihtiyaç duydukları malzemeler spor çantası, terlik, mayo, yüzme gözlüğü, havlu ve bone polisler tarafından alındı. Havuzda özel antrenörlerin gözetiminde 2 ay önce eğitime başlayan çocuklar temel teknikleri öğrendi. Birbirleriyle yarışır hale geldi.

"Kurs için bir kuruş bile masraf etmedik"

Evladı Metehan'ın haftada 4 gün yüzme kursuna geldiğini anlatan Rüveyde Albayrak, "Kurs için bir kuruş bile masraf etmedik. Her şeyi polisler karşıladı. Çocuklarımız polislerin sayesinde yüzme öğrendi. Bizim zamanımızda böyle imkanlar olmadığı için yüzme öğrenemedik. Ama şimdi çocuklarımız böyle imkanlardan faydalanıyorlar" dedi.

"Ben de yüzme bilmek isterdim, keşke imkanımız olsaydı"

Kursun duyurusu yapıldığında evladının katılma konusunda başaramayacağını düşünerek kararsız kaldığını hatırlatan 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Nurgül Aktaş da "Oğlum yoğun bir ilgiyle karşılaşarak yüzme öğrendi. Ben de yüzme bilmek isterdim. Keşke imkanımız olsaydı. Bize de kurs açılsa seve seve katılmak isterim" diye konuştu. - AMASYA