Amasya'da akademisyenlerden İsrail'in Gazze'deki vahşetine yürüyüşlü tepki

Amasya Üniversitesi'ndeki akademisyenler, İsrail'in Gazze'de yaşattığı insanlık dramına ve vahşete düzenlenen sessiz çığlık yürüyüşüyle tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen bilim adamları, pankartlarla İsrail'i protesto etti. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarda destek oldu. Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Ardından Filistin halkı için dualar edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 aydır süren saldırılarında ölen Filistinli sayısının 16 binden fazla olduğunu belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, şehit olan 16 bin 248 kişinin 7 bin 112'sinin çocuk, 4 bin 885'inin kadın olduğunu vurguladı.

Saldırıların bir an önce sonlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Turabi, "Filistin devletinin sınırları çizilmelidir. Filistin devleti kurulmalıdır. İsrail'in işgalleri nedeniyle yurdundan olmuş Filistinli Mültecilerin geri dönüş hakkı sağlanmalıdır" dedi.

İsrail- Gazze savaşı nedeniyle Filistin halkına destek amacıyla Amasya Üniversitesi bünyesinde "Bir Aradayız, Gazze'nin Yanındayız" temalı yardım kampanyası başlatıldığına değinen Rektör Turabi, "Kampanya kapsamında toplanacak paralar Kızılay aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Filistinli kardeşlerimizin maddi ve manevi olarak yanındayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. İslam dünyası olarak Gazze'nin tek bir karış toprağını dahi işgalci İsrail'e bırakmamak hepimizin boynunun borcudur" sözlerini hatırlatan Turabi, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" şeklinde konuştu. - AMASYA