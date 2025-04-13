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Amasya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu

Amasya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
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Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, kafede bulunan vatandaşların panik içinde dışarı kaçmasına sebep oldu. Depremin büyük korku yarattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı, ancak can kaybı ve yıkılan bina olmadığı bildirildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme kafede yakalanan vatandaşların korku ile dışarı kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Taşova ilçesinde saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu. Depreme bir kafede yakalanan vatandaşların kendilerini dışarı atmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük paniğe neden olan deprem anı bir bağ evinin kamerasına da yansıdı.

Depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığı açıklandı. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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