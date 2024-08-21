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Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Boraboy Kavşağı Kaleçevriği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan Yakup Koçak idaresindeki 06 EU 8757 plakalı otomobil ile Mehmet Çağman idaresindeki 60 ADK 803 plakalı otomobil çarpıştı. Araç sürücüsü Mehmet Çağman(41), Hümeyra Çağmanve 4 yaşındaki Hüseyin Yağız Çağman yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma yolda güvenlik önlemini sağlarken yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda aksayan trafik tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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