Amasra Belediye Başkanı Çakır: Emekten Yana Adil, Demokratik, Özgür, İnsan Onuruna Yakışır Güneşli Günler Yakındır

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında "Ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlenmesinde önemli rol oynayan emekçilerimizin çalışma koşulları insan onuruna yakışır, eşitlikci, nitelikli, adil bir şekilde düzenlenmelidir. Emekçinin yasal hakları korunmalı, sermayeye teslim edilmemelidir. Emekten ve emekçiden yana adil, demokratik, özgür, insan onuruna yakışır güneşli günler yakındır" dedi.

Amasra Belediye Başkanı Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin mesaj verdi. Emekçilerin emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını belirten Çakır'ın mesajı şöyle:

"Bugün tüm dünyada emekçilere uygulanan baskılara ve haksızlıklara karşı birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Hayatı var eden, yeryüzünde insana dair tüm güzellikleri ortaya koyan işçidir, emekçidir. Emek yoksa, üretim yoktur, ekmek yoktur, yol yoktur, sağlık yoktur, hayat yoktur.

"EMEKÇİLERİMİZ ARTAN BORÇLARI NEDENİYLE YAŞAMLARINI SÜRDÜREMEZ HALE GELMİŞTİR"

Ne yazık ki emekçilerimiz, emeğinin karşılığını alamazken artan borçları nedeniyle yaşamlarını sürdüremez hale gelmiştir. Uzayan mesailer ve ağır çalışma koşulları altında çalışan emekçilerin aldıkları ücretler yoksulluk düzeyinin altındadır. Emeğin, üretimin kıymeti gün geçtikçe daha çok anlaşılmaktadır. Ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlenmesinde önemli rol oynayan emekçilerimizin çalışma koşulları insan onuruna yakışır, eşitlikci, nitelikli, adil bir şekilde düzenlenmelidir. Emekçinin yasal hakları korunmalı, sermayeye teslim edilmemelidir. Emekten ve emekçiden yana adil, demokratik, özgür, insan onuruna yakışır güneşli günler yakındır.

Emeğin ve emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs İşci Bayramı Kutlu Olsun. Yaşasın 1 Mayıs!"