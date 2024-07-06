Alzheimer hastası yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde bulundu

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesinde kayıp olan ve Alzheimer hastalığı bulunan yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde uyurken bulundu.

Milas İlçesi Ören Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan Y.E. isimli vatandaş 5 Temmuz 2024 günü saat 17.00 sıralarında evinden çıktığı ve ailesi tarafından bulunamadığı için kayıp ihbarında bulunuldu.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleriyle birlikte gece saatlerinde yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında bugün öğle saatlerinde 80 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaş ekipler tarafından portakal bahçesinde uyuya kalmış bir şekilde bulundu. - MUĞLA