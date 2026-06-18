Haberler

Yatağan'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber

Yatağan'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 gün önce evinden ayrılan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Kazım Oral, jandarma, AFAD ve mahalle sakinlerinin katıldığı arama çalışmaları sonucu bitkin ancak sağlık durumu iyi şekilde bulundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Kazım Oral, yoğun arama çalışmaları sonucu sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Kaplancık Mahallesi Ramadan Mevkii'ndeki saat 07.30 sıralarında çıkan ve geri dönmeyen Kazım Oral için yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri seferber olmuştu. Kırsal ve engebeli arazide arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde mutlu sonla noktalandı. Ekipler tarafından bitkin ancak sağlık durumu iyi bir şekilde bulunan Kazım Oral, ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağ salim bulunması, günlerdir endişeyle bekleyen ailesine ve mahalle halkına derin bir nefes aldırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda

19 ile sarı alarm! Aniden vuracak
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü, ülke ayaklandı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü

Eren yine ördürdü!

Kavşakta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza! Bu minibüs 3 kişiye mezar oldu
İletişim Başkanlığı'ndan 'Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasına yalanlama

Milyonları endişelendiren iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu