Yatağan'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Kazım Oral, yoğun arama çalışmaları sonucu sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Kaplancık Mahallesi Ramadan Mevkii'ndeki saat 07.30 sıralarında çıkan ve geri dönmeyen Kazım Oral için yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri seferber olmuştu. Kırsal ve engebeli arazide arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde mutlu sonla noktalandı. Ekipler tarafından bitkin ancak sağlık durumu iyi bir şekilde bulunan Kazım Oral, ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağ salim bulunması, günlerdir endişeyle bekleyen ailesine ve mahalle halkına derin bir nefes aldırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı