Haberler

Özel öğrencilere kuaförden anlamlı hizmet

Özel öğrencilere kuaförden anlamlı hizmet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçedeki özel eğitim öğrencilerinin saç bakımları, erkek kuaförlüğü alanında eğitim gören öğrenciler tarafından yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mustafa Kemal Ortaokulu bünyesindeki özel eğitim öğrencilerinin saç kesimi ve kişisel bakım uygulamaları gerçekleştirildi.

Erkek kuaförlüğü dalında eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yürüttükleri çalışmada hem mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de özel öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Maldivler'de İtalyan dalgıçlardan 5 kişi hayatını kaybetti

Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan hayatını kaybetti
Ohio'da küçük uçak eve çakıldı: 2 ölü

Küçük uçak eve çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz

Kıyamet kopacak! Babacan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Çok büyük oynuyor! Fener'i adeta Real Madrid yapacak