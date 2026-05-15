Özel öğrencilere kuaförden anlamlı hizmet

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçedeki özel eğitim öğrencilerinin saç bakımları, erkek kuaförlüğü alanında eğitim gören öğrenciler tarafından yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mustafa Kemal Ortaokulu bünyesindeki özel eğitim öğrencilerinin saç kesimi ve kişisel bakım uygulamaları gerçekleştirildi.

Erkek kuaförlüğü dalında eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yürüttükleri çalışmada hem mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de özel öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı