Altıntaş'ta Engelliler Haftası Programında Duygu Dolu Anlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen program, duygu dolu ve anlamlı anlara sahne oldu.

Zafer İlkokulu koordinatörlüğünde, Mustafa Kemal Ortaokulu ve Şehit Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliğe Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ve kurum amirleri katıldı. Programa ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökce de eşlik etti.

Şehit Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, engelli bireylerin toplumsal yaşam içerisindeki yeri ve farkındalığın önemi vurgulandı. Özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan koro ve şiir dinletisi katılımcılardan büyük beğeni toplarken, öğrencilerin sahne performansları duygu dolu anlar yaşattı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan resim çalışmaları ile el emeği çeşitli ürünler de sergilendi. Sergi alanını gezen protokol üyeleri, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı