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Altıntaş İlçe Müftülüğü'ne Malik Talan Atandı

Altıntaş İlçe Müftülüğü'ne Malik Talan Atandı
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Kütahya’nın Altıntaş İlçe Müftülüğü görevine atanan Malik Talan, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğü görevine atanan Malik Talan, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla görevine başladı.

1991 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Malik Talan, ortaokul eğitiminin ardından hafızlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında Erzincan İmam Hatip Lisesinden mezun olan Malik Talan, 2013 yılında İmam Hatip olarak göreve başladı.

2017 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun olan Malik Talan, aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 2018 yılında Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezine yerleşen Malik Talan, buradaki eğitimini 2021 yılında tamamladı. Aynı yıl Gümüşhane'nin Şiran ilçesine vaiz olarak atanan Malik Talan, burada 3 yıl görev yaptı.

2024 yılı Eylül ayında Felahiye İlçe Müftüsü olarak atanan Malik Talan, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Altıntaş İlçe Müftüsü olarak görevine başladı.

2020 yılında başladığı doktora eğitimini 2025 yılında tamamlayan Müftü Malik Talan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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