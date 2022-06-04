Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti - Haberler

Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kardeşleriyle hastane penceresinden selamlaşarak duygusal anlar yaşatan Elif'i ve ailesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti ANKARA - Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kardeşleriyle hastane penceresinden selamlaşarak duygusal anlar yaşatan Elif'i ve ailesini ziyaret etti. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi penceresinden tedavi gördükleri kardeşleri Elif'i selamlayan miniklerin videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Videonun ardından sürpriz yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, minik Elif'i ve ailesini ziyaret etti. Başkan Balcı ile minikler arasındaki samimi görüntüler ise yürekleri ısıttı. İhlas Haber Ajansı / Yerel Asım Balcı Altındağ Balcı Yerel Güncel Haberler

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