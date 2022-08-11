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ALTİD', Vali Yazıcı'yı ağırladı

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ALTİD', Vali Yazıcı'yı ağırladı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ağırladı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ağırladı.

ALTİD'te konaklama sektörü profesyonellerini dinleyen Vali Yazıcı, sezonun durumuyla ilgili bilgiler aldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in de katıldığı ziyaretle ilgili ALTİD ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Valimize turizm sezonunun gidişatı, önümüzdeki ayların rezervasyon durumu ve Alanya tanıtımı hakkında bilgiler verdik. ALTİD olarak devletimizin tüm kurumlarıyla dirsek temasındayız. Önemli oranda döviz girdisi sağlayan Alanya ve ülke turizmimiz için, yoğun tempo çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Alanya güvenilir tatil bölgesi"

Turistlerin güvenli coğrafyalarda tatil yapmayı tercih ettiğini söyleyen Dahaoğlu, "Huzur ve güvenliğin kaymakamımız ve kendisine bağlı emniyet güçlerinin gayretiyle sağlanması Alanya turizminde başarıyı getiriyor. Bu anlamda Alanya Kaymakamı Dr.Fatih Ürkmezer'e ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Ürkmezer Ersin Yazıcı Alanya Yerel Haberler

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