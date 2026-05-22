Alper Gezeravcı Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonunu ele aldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, önemli bir programa ev sahipliği yaptı. "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: ISS" başlıklı söyleşide Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı öğrencilerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte; Türkiye'nin uzay yolculuğu, Milli Uzay Programı ve savunma sanayisindeki teknolojik gelişmeler ele alındı.

Programın açılış konuşmasını İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin gerçekleştirdi. Şahin, Türkiye'nin son yıllarda uzay ve havacılık alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek üniversitelerin bu süreçte üstlendiği role dikkat çekti. Açılış konuşmasının ardından söz alan Alper Gezeravcı ise Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKSAT 6A ile yeni bir aşamaya geçildi"

Türkiye'nin yıllar içerisinde önemli bir teknik birikim elde ettiğini belirten Gezeravcı, "BİLSAT, RASAT, İMECE ve GÖKTÜRK uydularının geliştirilmesi, üretimi ve fırlatma operasyonlarında ciddi bir tecrübe seviyesine ulaştık. Nihayetinde de TÜRKSAT 6A ile bu süreç yeni bir aşamaya taşındı. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay alanında gerçekleştirmek istediği tüm faaliyetleri tek çatı altında yürütmek amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Uzay Programı hazırlandı ve 2021 yılı Şubat ayında kamuoyuyla paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanındaki gelişmelere de dikkat çeken Gezeravcı, "F-16 gibi savaş jetlerinin kanadında taşıdığımız hava-hava füzelerini dünyada üretebilen yalnızca 7 ülke var. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Elektrikli otomobilini, helikopterini ve uçağını üretebilen dünyada sadece 6 ülke bulunuyor; Türkiye Cumhuriyeti de bunlardan biridir" dedi.

"Baz istasyonu teknolojisini üretebilen ülkelerden biriyiz"

Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde de önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Gezeravcı, "Cep telefonlarının birbiriyle haberleşmesini sağlayan baz istasyonlarını dünyada üretebilen yalnızca 5 ülke var ve Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Kendi geliştirdiği savaş platformuna, yine kendi geliştirdiği hava-hava füzesini entegre ederek havadaki başka bir hedefi başarıyla vurabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti'dir" şeklinde konuştu.

Gezeravcı, söyleşi kapsamında ayrıca Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu sürecini başından sonuna kadar detaylarıyla anlattı. Eğitim sürecinden fırlatma anına, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerinden Dünya'ya dönüş sürecine kadar yaşadığı tüm deneyimleri öğrencilerle paylaşan Gezeravcı, sunumunu uzay yolculuğunun tüm serüvenini aktararak tamamladı.

Prof. Dr. Bahri Şahin: "Türkiye son 20 yılda çok önemli mesafe kat etti"

Programda konuşan Prof. Dr. Bahri Şahin, Türkiye'nin son 20 yılda uzay ve havacılık alanında önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını belirterek, "Geçmişte hayal olarak görülen birçok çalışma bugün somut başarı hikayelerine dönüşmüş durumda. Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında ulaştığı seviye, artık uluslararası ölçekte dikkat çeken bir noktadadır. Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği görev ise yalnızca bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda gençlerimiz için güçlü bir ilham ve motivasyon kaynağıdır. Üniversite olarak biz de uzay ve havacılık alanına büyük önem veriyor; araştırma ve eğitim altyapımızı bu doğrultuda geliştirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, sanayi-üniversite iş birliğinin önemine de dikkat çekerek, "SAHA İstanbul 2026 Fuarı kapsamında imzaladığımız 6 farklı protokol ile sanayi kuruluşlarıyla ortak test ve araştırma süreçlerini üniversitemiz bünyesinde yürütmeye başladık. Üniversitemizin akademik bilgi birikimini sanayiye aktarmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu iş birliklerinin, Türkiye'nin uzay ve havacılık vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in Alper Gezeravcı'ya plaket, Genel Sekreter Doç. Dr. Serdar Egeli'nin ise üniversite adına hazırlanan tabloyu takdim etmesinin ardından öğrencilerle gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı