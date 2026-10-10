Alp Selek İstanbul Barosu'nda anıldı, Pınar Selek telekonferansla katıldı

Önceki gün hayatını kaybeden Avukat Alp Selek için İstanbul Barosu'nda anma töreni düzenlendi. Kızı Seyda Selek törende konuşma yaparken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer kızı Pınar Selek telekonferans yoluyla törene katıldı.

8 Ekim Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Avukat Alp Selek için Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu'nda anma töreni düzenlendi. Törene Alp Selek'in kızı Seyda Selek, İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, merhum Alp Selek'in yakınları ve sevenleri katıldı. Mısır Çarşısı davasından hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olan Pınar Selek ise telekonferans yöntemiyle anma törenine katıldı. Törende konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Alp Selek'in anısına, onuruna yaraşır bir tören düzenlemek için İstanbul Barosu olarak emek harcadık. Bütün emekçileri ve sizlerin de varlığıyla bugün fiziken üstadımızı uğurlayacağız" diye konuştu

Alp Selek'in kızı Seyda Selek ise kürsüde konuşma yaparken, hakkında yakalama kararı bulunan merhum Alp Selek'in diğer kızı Pınar Selek ise anma törenine telekonferans yöntemiyle katılarak eşlik etti.

Alp Selek saat 16.00'da Ümraniye'de bulunan Kocatepe mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı