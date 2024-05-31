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Almanya Vatandaşı Kayseri'de Müslüman Oldu

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Almanya vatandaşı Florian Eglseder, Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak 'Alper' adını aldı. İhtida merasimine İl Müftü Vekili Cabir Çelik, Din Hizmetleri Şube Müdürü Naci Doğan, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Mustafa Özer, Florıan Eglseder ve arkadaşları katıldı.

Almanya vatandaşı Florian Eglseder; Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak 'Alper' adını aldı.

İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik başkanlığında İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Almanya vatandaşı 20 yaşındaki Florıan Eglseder kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İl Müftülüğü personeli İshak Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan merasim; İl Müftü Vekili Çelik'in, İslam Dini'nin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Florıan Eglseder'in kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu. İslam'la şereflenen Alper'i tebrik eden Müftü Çelik; 'İhtida Belgesi' ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur'an-ı Kerim ve İslam dinine dair kitaplar hediye etti.

İhtida merasimine İl Müftü Vekili Cabir Çelik, Din Hizmetleri Şube Müdürü Naci Doğan, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Mustafa Özer, Florıan Eglseder ve arkadaşları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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