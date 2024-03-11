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Almanya'nın Köln kentinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

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Almanya'nın Köln kenti yakınlarında bulunan Brühl kentinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Brühl Camii'nde verilen iftarda bir araya gelen Müslümanlar, birlikte dua ederek oruçlarını açtı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarında bulunan Brühl kentinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Ramazan ayının gelmesi ile Almanya'nın Köln kenti yakınlarında bulunan Brühl kentinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Brühl Camii'nde verilen iftarda bir araya gelen Müslümanlar, birlikte dua ederek oruçlarını açtı.

Brühl Camii Dernek Başkanı Mehmet Kara yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı Ramazan, anavatanımızda olduğu gibi burada gurbette yaşayan bizlerde de büyük heyecanla beklenmektedir. Şu an bütün camilerimizde ve burada yaşayan kardeşlerimizle ortak iftar sofralarımızı kurup, beraberce iftar etmenin çalışmalarını, gayretini sürdürmekteyiz" dedi.

Kara, "Camimizde her Ramazan'da her akşam iftar ikram edilmektedir. Ayrıca kardeşlerimiz kendi özel misafirlerini de camimize davet edip, burada misafirlere iftar ikram edebilmektedir. Bu manada camimiz her akşam ortalama hafta içi 50 kişi, hafta sonu 200'e varan insanımız birlikte iftar etmektedirler" ifadelerini kullandı. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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