Yurtdışından dönüp, memleketine çiftlik kurdu

Güncelleme:
Almanya'da 4 yıl yaşayan Murat Varan, memleketine döndükten sonra 10 dönüm arazi üzerine hindi çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu. Çiftlikte hindi satışları devam ediyor ve çevre illere açılma hedefleri bulunuyor.

Almanya'da 4 yıl yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan, memleketi Elazığ'a dönerek 10 dönüm arazi üzerine kurduğu hindi çiftliğiyle kendi işinin patronu oldu.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan (35), 2020 yılında Almanya'ya gitti. Varan, Almanya'da geçirdiği 4 senenin ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Memleketi Elazığ'a geldiğinde iş fırsatları için araştırma yapan Varan, bir yakınının hindi çiftliği kurduğunu ve işlerinin de güzel olduğunu öğrendi. Yakınından ve çevresinden çiftlik hakkında bilgiler alarak işe koyulan Varan, merkeze bağlı Kıraç köyünde 10 dönüm alan üzerine hindi çiftliği kurdu. Fiyatları bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişen hindiler Elazığ'da hindi severleri bekliyor. Çevre illere sipariş gönderemediklerini belirten işletme sahibi Murat Varan, "Nasip olursa eğer ilerleyen zamanlarda da çevre illere açılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftlik hakkında bilgiler veren işletme sahibi Murat Varan, "Yurtdışında 4 buçuk sene kadım. Orayı beğendik güzel fakat memleketimiz gibi değil. Yatırımımızı buraya yaptık. Ondan dolayı da temelli olarak dönüş sağladık. Bütün iş hayatımızı buraya odaklanmış şekilde devam ettiriyoruz. Hindi satışlarımız devam ediyor. Talep ve ilgi olursa seneye de bu işe devam edeceğiz. Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun. Biz işimizi severek yaptık. Çok şükür fazla bir zayiat vermeden hindileri yetiştirdik meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Nasip olursa seneye daha çok sayıyı arttırarak halkımıza sunmayı planlıyorum. Elazığ'da yılbaşından dolayı hindiye talep olmadı. Ortalama 500 tane hindimiz var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. Fiyatlar bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Çevre illere yeni olduğumuz için pek gönderim yapamıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
