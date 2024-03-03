Üye Girişi
Haberler

Almanya'da yaşayan iş insanı Tunceli'ye yardım eli uzattı

Güncelleme:

Almanya'da yaşayan Tuncelili iş insanı Ali Rıza Doğan, memleketindeki ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere 1 milyon 300 bin liralık ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Almanya'da yaşayan Tuncelili iş insanı Ali Rıza Doğan, memleketindeki ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere 1 milyon 300 bin liralık ayni ve nakdi yardımda bulundu. Doğan, daha önceki yıllarda da ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunmuştu.

Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki iş insanı Ali Rıza Doğan, memleketi Tunceli'de, ihtiyaç sahibi 220 üniversite öğrencisine 3'er bin liralık maddi desteğin yanı sıra 330 aileye de gıda yardımında bulundu. Toplamda 1 milyon 300 bin liralık ayni ve nakdi yardım yapan Doğan, 20 yaşına kadar Pülümür'e bağlı Dağyolu köyünde yaşadığını belrterek, "Köyden çıktıktan sonra bir süre İstanbul'da kaldım daha sonra da Almanya'ya gittim. 15 yıldan bu yana Almanya'da yaşıyorum. Çok sayıda büyük organizasyona ev sahipliği yapan 3 düğün salonum var. Memleketimden ayrıldıktan sonra bağlarımı hiç koparmadım. Her yıl ihtiyaç sahibi insanlarımıza elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum" dedi.

İhtiyaç sahibi aileleri belirlerken merkez ve ilçelerden bu aileleri tanıyan insanlarla temasa geçtiğini ifade eden Doğan, herkesi başta üniversite öğrencileri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çağırdı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rıza Doğan Tunceli Almanya Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title